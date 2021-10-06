Песков заявил, что происходящее между США и РФ ведет к страданиям людей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что происходящее в отношениях между Россией и США ведет к страданию людей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы, и так далее. То, что происходит в наших двусторонних отношениях вообще, ведет к страданию народов двух стран", – сказал он.
Действия Вашингтона направлены на прекращение отношений с РФ. Это, по словам представителя Кремля, не приведет ни к чему хорошему.
До этого Песков заявлял, что Россия мудро ответит, если США введут новый санкционный список против россиян.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, в котором рекомендуется ввести санкции против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов из РФ. Сообщалось, что подпадающие под санкции лица причастны к нарушениям прав человека в России.
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