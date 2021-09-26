В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций

Фото: Агенство "Москва"/Игорь Иванко

Россия мудро ответит, если США введут новый санкционный список против россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале "Россия 1".

"Я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет", – подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что до сведения главы государства довели информацию о попытке введения новых санкций и заявлениях конгрессменов США.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, в котором рекомендуется ввести санкции против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов из РФ. Сообщалось, что подпадающие под санкции лица причастны к нарушениям прав человека в России.

Под новые санкции могут подпасть премьер-министр страны Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен Роман Абрамович, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

В Совфеде РФ пообещали ответить на новые санкции США. Первый замглавы международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров заверил, что ответ на ограничения от России будет чувствительным.