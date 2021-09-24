В Кремле прокомментировали возможные санкции США против граждан РФ

Фото: depositphotos/denisismagilov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные санкции США против ряда граждан РФ перечеркнули бы дух саммита в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

"Будем вместе с вами смотреть. Конечно же, это был наихудший сценарий развития наших отношений. Конечно же, это существенно перечеркнуло бы дух Женевы, и даже те скромные надежды на восстановление какого-то субстантивного диалога, которые появились после Женевы", – заявил Песков.

Он отметил, что планы США по санкциям в отношении РФ не ослабевают. При этом Песков добавил, что данному законопроекту еще предстоит пройти несколько операций и выслушать рекомендации администрации.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, в котором рекомендуется ввести санкции против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов из РФ. Сообщалось, что подпадающие под санкции лица причастны к нарушениям прав человека в России.

Под новые санкции могут подпасть премьер-министр страны Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен Роман Абрамович, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

В Совфеде РФ пообещали ответить на новые санкции США. Первый замглавы международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров заверил, что ответ на ограничения от России будет чувствительным.