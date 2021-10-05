В МИД РФ оценили предложение американских сенаторов выслать из США дипломатов РФ

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Сенаторы, которые предложили выслать из США 300 российских дипломатов, добиваются закрытия загранучреждений Соединенных Штатов в России, заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что в Вашингтоне нет такого количества российских дипломатов.

"Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников? Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них", – приводит комментарий МИД РИА Новости.

Ранее американские сенаторы попросили президента Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников в посольстве США в Москве. В противном случае они предложили выслать из страны 300 российских дипломатов.