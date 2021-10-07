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Политика

01:24

В МИД оценили решение НАТО выслать российских дипломатов

политика

Фото: depositphotos/borkus

Замминистра иностранных дел Александр Грушко оценил решение НАТО о высылке ряда российских дипломатов. Об этом он рассказал в интервью изданию "Коммерсант".

Ранее стало известно, что НАТО решила сократить состав постоянного представительства РФ с 20 до 10 сотрудников, лишив аккредитации восемь дипломатов и сократив позиции еще двух.

Грушко отметил несоответствие данных действий с ранее сделанными заявлениями.

"Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия – НАТО, направить в Брюссель посла", – напомнил дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас не осталось тех, кто продолжает верить в искренность заявлений НАТО.

"После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела "российской угрозы". Никак", – сказал Грушко.

Ранее председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Россия примет ответные меры из-за высылки дипломатов представительства РФ при НАТО. Депутат подчеркивал, что лишение аккредитации еще больше снизит уровень взаимодействия.

Позднее депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что высылкой дипломатов в НАТО подтвердили свое враждебное отношение к России.

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