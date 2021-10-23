Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам РФ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России. Об этом сообщает RT.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать", – сказал Шойгу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс понимает сложность отношений с РФ и продолжит стремиться к их улучшению, в том числе через диалог в рамках Совета Россия – НАТО.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

Позже первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что возобновление работы военной миссии НАТО в столице и своего представительства при Альянсе будет возможно в случае реальных шагов НАТО по налаживанию отношений.

