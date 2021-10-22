Глава Минобороны ФРГ призвала НАТО продемонстрировать готовность к столкновению с РФ

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность применить оружие, если это окажется необходимым. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров Альянса в странах Балтии и Черном море", – цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, Москва якобы регулярно нарушает воздушное пространство государств – членов НАТО, в связи с чем важно уделить внимание их защите. Крамп-Карренбауэр также утверждает, что Россия регулярно осуществляет кибератаки и это Москва виновата в обострении миграционного кризиса на границе между Белоруссией и Европейским союзом.

Ранее Владимир Путин, комментируя в ходе дискуссионного клуба "Валдай" расширение НАТО, заявил, что Россия и Китай не создают военных блоков и не размещают свои ракеты вблизи других государств, поэтому опасения относительно угрозы со стороны РФ или КНР не имеют никаких оснований. Он также отметил, что под видом различных европейских учебных центров может скрываться что угодно.

