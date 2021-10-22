Пушков резко ответил на заявление генсека НАТО об отношениях с Россией

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический Альянс осознает сложность отношений с Москвой, но продолжит стремиться к их улучшению.

"Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия – НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего", – написал российский политик в своем Twitter.

В понедельник, 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства России при НАТО с 1 ноября. Он подчеркнул, что такое решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

Позднее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что высылка сотрудников российского постпредства является беспочвенной, поскольку у НАТО нет никаких фактов, свидетельствующих о ведении ими злонамеренной деятельности.