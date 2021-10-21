Захарова назвала бездоказательными обвинения в шпионаже сотрудников дипмиссии РФ при НАТО

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Высылка сотрудников российского постпредства при НАТО является беспочвенной, Альянс не имеет никаких фактов, свидетельствующих о ведении ими злонамеренной деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике холодной войны. <...> Мы должны понимать, что роль генсека (НАТО – Йенса. Прим. ред.) Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна. А еще мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что Столтенберг знает, сколько представителей НАТО в разных странах мира ведут разведывательную деятельность под видом журналистов и дипломатов.

"Считаете это недопустимым – отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО", – подытожила она.

Ранее Захарова выразила сомнение в целесообразности ведения переговоров с нынешним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По ее словам, Альянс и лично Столтенберг ответственны за состояние отношений с Россией, которые сформировались в настоящее время.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Данное решение было принято после отзыва аккредитации восьми сотрудников российского постпредства на основе имеющихся у НАТО разведданных.

