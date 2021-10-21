Захарова назвала бездоказательными обвинения в шпионаже сотрудников дипмиссии РФ при НАТО

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Высылка сотрудников российского постпредства при НАТО является беспочвенной, Альянс не имеет никаких фактов, свидетельствующих о ведении ими злонамеренной деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"НАТО системно разрушала отношения с Россией, отдавая предпочтение логике холодной войны. <...> Мы должны понимать, что роль генсека (НАТО – Йенса. Прим. ред.) Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна. А еще мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против деятельности высланных НАТО россиян, просто нет", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она отметила, что Столтенберг знает, сколько представителей НАТО в разных странах мира ведут разведывательную деятельность под видом журналистов и дипломатов.
"Считаете это недопустимым – отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО", – подытожила она.
Ранее Захарова выразила сомнение в целесообразности ведения переговоров с нынешним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По ее словам, Альянс и лично Столтенберг ответственны за состояние отношений с Россией, которые сформировались в настоящее время.
18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Данное решение было принято после отзыва аккредитации восьми сотрудников российского постпредства на основе имеющихся у НАТО разведданных.
Москва приостановит работу постпредства РФ при НАТО
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: