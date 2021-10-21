В МИД РФ усомнились, что с генсеком НАТО можно о чем-то говорить

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Москва сомневается, что с нынешним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможно о чем-то говорить. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, НАТО и лично Столтенберг ответственны за состояние отношений с Россией, которые наблюдаются в настоящее время.

"О чем можно разговаривать с такими деятелями? Другое дело, что задать вопрос не мешало бы. Если мы постоянно слышим в контексте России безосновательно о том, что есть какие-то данные, которые говорят о какой-то разведдеятельности наших дипломатов, у меня прямой вопрос господину Столтенбергу: что там с разведдеятельностью дипломатов стран – членов НАТО?" – цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс понимает сложность отношений с РФ и продолжит стремиться к их улучшению, в том числе через диалог в рамках Совета Россия – НАТО.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

Позже первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что возобновление работы военной миссии НАТО в столице и своего представительства при Альянсе будет возможно в случае реальных шагов НАТО по налаживанию отношений.

