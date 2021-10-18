Слуцкий заявил, что Россия более чем адекватно ответила НАТО на высылку дипломатов

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС.

"Приостановление деятельности постпредства РФ при НАТО, а также прекращение деятельности Информационного бюро и Военной миссии связи альянса в Москве – более чем адекватный ответ на необоснованную высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя", – сказал Слуцкий.

Он выразил мнение, что НАТО занимает конфронтационную позицию по отношению к России, а все заявления руководства альянса о необходимости диалога с Москвой расходились с действительностью.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

О решении в два раза сократить число сотрудников российской миссии представители НАТО сообщили 6 октября. При этом причина подобного решения указана не была. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов не связана с каким-либо происшествием.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал уверенность, что решение НАТО о высылке российских дипломатов подрывает перспективы возобновления диалога.

