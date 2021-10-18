В НАТО прокомментировали решение РФ приостановить работу дипмиссий

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В НАТО сожалеют о решении России приостановить работу дипломатических миссий в Брюсселе и Москве, но остаются готовы к диалогу. Об этом ТАСС заявила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.

"Мы сожалеем об этих шагах. Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, но остаемся открыты для диалога, в том числе в Совете Россия – НАТО", – подчеркнула она.

О приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

Позже первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что возобновление работы военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при Альянсе будет возможно в случае реальных шагов НАТО по налаживанию отношений.

Также Россия предложила НАТО договориться о мерах деэскалации, в том числе о взаимном снижении военной активности вдоль границ России и стран Альянса.

