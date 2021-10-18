В МИД РФ предложили договориться о мерах по деэскалации с НАТО

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Россия предложила НАТО договориться о мерах деэскалации, в том числе о взаимном снижении военной активности вдоль границ России и стран Альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Андрея Белоусова.

Он полагает, что в сегодняшних реалиях востребованы шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ.

Белоусов убежден, что полезными окажутся и дополнительные меры транспарентности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

Позже первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, при каких условиях Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при Альянсе. По его словам, это будет возможно в случае реальных шагов НАТО по налаживанию отношений.

