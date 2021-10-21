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Владимир Путин прокомментировал расширение НАТО. В ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер заявил, что под маркой учебных центров может скрываться что угодно.

"Не мы же лезем со своими ракетами, а нам их под нос подсовывают. При этом Россия и Китай, в отличие от НАТО, не создают военного блока, нет таких целей, все опасения не имеют оснований", – подчеркнул президент.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО с 1 ноября. Такое решение было принято после заявления Альянса об отзыве аккредитации восьми сотрудников постоянного представительства РФ.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка сотрудников российского постпредства при НАТО является беспочвенной, поскольку Альянс не имеет никаких фактов, свидетельствующих о ведении ими злонамеренной деятельности.

