Минобороны обвинило США в агрессии в связи с учениями у границ России

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Минобороны РФ расценивает внеплановые учения американских вооруженных сил у границ России как агрессивные действия, угрожающие безопасности и стабильности. Об этом сообщает РИА Новости.

В российском военном ведомстве считают, что целью действий США и их союзников в Черноморском регионе является изучение возможного театра боевых действий на случай, если Киев совершит попытку наступления на Донбасс.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота РФ следят за действиями американских военных кораблей в акватории Черного моря.

По данным ведомства, там с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney. Кроме того, над Черным морем в 100 километрах от российской границы были замечены два стратегических бомбардировщика В-1В.