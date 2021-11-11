Активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Путина – Песков

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Владимир Путин обеспокоен ситуацией в свете действий США в Черном море, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер следит за ситуаций в режиме реального времени, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что есть постоянные оперативные контакты между военными, по деконфликтингу и так далее. В целом были контакты по линии федеральных штабов и так далее, что весьма позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости от наших границ, конечно, не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности, об этом говорилось – и главой государства, и министром обороны", – сказал Песков.

Он также рассказал, что переговоров между администрациями президентов США и России по этому вопросу не было.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота РФ следят за действиями американских военных кораблей в акватории Черного моря.

По данным ведомства, там с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney. Кроме того, над Черным морем в 100 километрах от российской границы были замечены два стратегических бомбардировщика В-1В.