В Пентагоне прокомментировали активность НАТО в Черноморском регионе

10 ноября, 23:15
Фото: depositphotos/icholakov01
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявления о росте военной деятельности Соединенных Штатов и НАТО в Черном море.
Он заявил, что США продолжат проводить операции в этом регионе так, как посчитают нужным. Кирби также сообщил, что сейчас в Черном море находится несколько военных американских кораблей.
"Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным… Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать", – приводит слова Кирби РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы Черноморского флота следят за действиями американских военных кораблей в Черном море.
По данным российского военного ведомства, с 30 октября в акватории находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney.
В Минобороны подчеркнули, что действия США направлены на формирование многонациональной военной группировки вблизи от государственной границы России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что присутствие американских военных кораблей в Черном море не оказывает положительного влияния на мировую стабильность.
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