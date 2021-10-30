Американский эсминец зашел в Черное море

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В акваторию Черного моря зашел американский эсминец "Портер", который вооружен крылатыми ракетами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", – говорится в сообщении.

Ранее эсминец ВМС США, на протяжении нескольких дней находящийся в акватории Японского моря, попытался пересечь границу с Россией.

Экипаж российского корабля "Адмирал Трибуц" предупредил о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.