Американский эсминец попытался пересечь границу с РФ

Фото: МО РФ

Эсминец ВМС США, на протяжении нескольких дней находящийся в акватории Японского моря, попытался пересечь границу с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

"Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", – отметили в ведомстве.

Экипаж российского корабля "Адмирал Трибуц" предупредил о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты продолжат отстаивать свое право на свободную навигацию в Черном море. Там напомнили об инциденте с британским эсминцем Defender, отметив, что уже неоднократно делали подобное.

В конце июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь, поскольку оно нарушило границу без согласования и предупреждения.

