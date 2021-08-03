В США допустили вторжение американских кораблей в территориальные воды Крыма

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Соединенные Штаты продолжат отстаивать свое право на свободную навигацию в Черном море, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
Он также обвинил Китай в нарушении прав принадлежащих Филиппинам островов и заявил, что Пекин препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море, а Вашингтон намерен с этим бороться.
"Точно так же и в Черном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский", – приводит его слова РИА Новости.
Кент также добавил, что Соединенные Штаты десятилетиями делали то, что сделал вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender. Он вспомнил случай, произошедший в 1988 году, когда американский корабль "создал напряжение" с кораблями тогда еще советского флота.
"Да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно", – сказал Кент.
Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Россия будет жестко реагировать на повторение провокаций подобных инциденту с британским эсминцем. Он также назвал "провокатором высокого ранга" министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, который до этого заявил, что английские корабли продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
В конце июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. По судну был открыт предупредительный огонь, поскольку оно нарушило границу без согласования и предупреждения.
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