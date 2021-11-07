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Безопасность

14:59

Российские ВС следят за кораблями США в Черном море – Шойгу

безопасность

Фото: ТАСС/SULUPRESS.DE

Российские вооруженные силы следят за действиями кораблей США, заходящих в Черное море. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", – подчеркнул министр.

По его мнению, американские судна таким образом пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России.

"Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", – продолжил Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в подобных подходах американская сторона не одинока.

"Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", – заключил министр.

В настоящий момент в Черном море находятся два корабля ВМС США – флагманский командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. Шестой флот США сообщил, что корабли направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Силы и средства Черноморского флота внимательно следят за действиями американских кораблей.

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