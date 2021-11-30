Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у границ России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

США обложили территорию Российской Федерации своими военными базами и продолжают нагнетать военную истерию у ее границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, – это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ РФ. – Прим. ред.)", – сказал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что расценивают внеплановые учения американских вооруженных сил у границ России как агрессивные действия, угрожающие безопасности и стабильности. В ведомстве отметили, что целью действий США и их союзников в Черноморском регионе является изучение возможного театра боевых действий на случай, если Киев совершит попытку наступления на Донбасс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что поставки оружия на Украину из стран Североатлантического альянса ведут к росту напряженности на линии соприкосновения. Представитель Кремля уточнил, что отправку на Украину военных советников и поставку оружия надо исключать.