Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море

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В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США. Об этом сообщается на сайте американского Шестого флота.

"Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в акваторию Черного моря для рутинного патрулирования", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на водном пути корабль будет обеспечивать безопасность и стабильность совместно с союзниками и партнерами НАТО.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота РФ следят за действиями американских военных кораблей в акватории Черного моря.

По данным ведомства, там с 30 октября находился американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney.

Кроме того, над Черным морем в 100 километрах от российской границы были замечены два стратегических бомбардировщика В-1В.