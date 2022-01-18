Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России

Фото: ТАСС/EPA/MAST IRHAM

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора.

"В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии, а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения", – цитирует сообщение российского министерства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что главы ведомств двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги прошедшего раунда диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, а также заседаний Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

Блинкен отмечал, что важно продолжать дипломатические усилия для прекращения эскалации, связанной с наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины.