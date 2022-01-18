Лавров заявил, что Москва хотела бы более конструктивных отношений между РФ и ФРГ

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Москва нацелена на построение более конструктивного взаимодействия с Берлином. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов", – цитирует Лаврова ТАСС.

Министр поблагодарил германскую сторону за организацию встречи спустя всего несколько недель после формирования нового правительства ФРГ. Также Лавров выразил признательность за позитивную тональность недавней коммуникации между Москвой и Берлином.

"Хотел бы особо подчеркнуть ваш тезис о многовековых и исторических связях между народами России и Германии, а также о совместной ответственности за успешное развитие двусторонних отношений. Полностью разделяю такой настрой. Надеюсь, именно в таком ключе мы сегодня поработаем", – заключил Лавров.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что причиной остановки процесса сертификации "Северного потока – 2" является то, что газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. В то же время Бербок заявила, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер.