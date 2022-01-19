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Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил РФ "калечащими" последствиями из-за Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

"Блинкен вновь подчеркнул, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В ходе беседы, которая прошла в среду, 19 января, в Киеве, Блинкен и Зеленский обсудили также экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе. Госсекретарь рассказал украинскому лидеру о консультациях представителей России, США, НАТО и ОБСЕ, которые состоялись на минувшей неделе.

Ранее сообщалось, что глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги прошедшего раунда диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, а также заседаний Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

Блинкен отмечал, что важно продолжать дипломатические усилия для прекращения эскалации, связанной с наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины.

Лавров, в свою очередь, призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России. В МИД РФ уточнили, что глава ведомства призвал американскую сторону заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения.