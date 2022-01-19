Песков оценил приглашение Путина и Зеленского в Турцию на переговоры по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил приглашение Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию на переговоры по вопросу Украины.

По словам представителя Кремля, место проведения контактов вторично, важно повлиять на руководство страны.

"Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он также добавил, что Россия положительно относится к инициативе турецкой стороны повлиять на украинцев и подвигнуть их на выполнение ранее достигнутых договоренностей.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию на переговоры, которые, как он надеется, позволят преодолеть разногласия между Россией и Украиной.

При этом Турция не заинтересована вступать в конфликт с РФ на стороне Украины в случае начала боевых действий между Киевом и Москвой. По информации СМИ, этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.

