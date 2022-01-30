Разведка Украины вывезла из Киева секретную документацию – СМИ

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Украинская разведка вывезла из Киева секретную документацию. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на неназванные источники.

Помимо документации, из штаб-квартиры было вывезено оборудование. Уточняется, что оно было переброшено в безопасные места на западе страны.

Как утверждают журналисты, подобный сигнал говорит о подготовке украинской стороны к эскалации ситуации.

Газета также сообщает, что западные чиновники были встревожены заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который говорил о меньшей эскалации обстановки, чем была ранее.

До этого Зеленский сообщал о чрезмерном нагнетании СМИ ситуации вокруг Украины. Лидер страны утверждал, что в реальности обстановка не столь напряженная.

В то же время президент США Джо Байден предупредил о разрушительных последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Он выражал мнение, что данный конфликт может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Позже в российском МИД назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. В ведомстве подчеркнули, что Россия не собирается ни на кого нападать.