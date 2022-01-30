Разведка Украины вывезла из Киева секретную документацию – СМИ

00:57
Фото: depositphotos/mariakarabella
Украинская разведка вывезла из Киева секретную документацию. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на неназванные источники.
Помимо документации, из штаб-квартиры было вывезено оборудование. Уточняется, что оно было переброшено в безопасные места на западе страны.
Как утверждают журналисты, подобный сигнал говорит о подготовке украинской стороны к эскалации ситуации.
Газета также сообщает, что западные чиновники были встревожены заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который говорил о меньшей эскалации обстановки, чем была ранее.
До этого Зеленский сообщал о чрезмерном нагнетании СМИ ситуации вокруг Украины. Лидер страны утверждал, что в реальности обстановка не столь напряженная.
В то же время президент США Джо Байден предупредил о разрушительных последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Он выражал мнение, что данный конфликт может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.
Позже в российском МИД назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. В ведомстве подчеркнули, что Россия не собирается ни на кого нападать.
Зеленский заявил об искусственной панике вокруг "вторжения России"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: