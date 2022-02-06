В США заявили о переносе Россией ядерных учений из-за Украины

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Россия перенесла проведение масштабных военных учений с использованием ядерного оружия на февраль, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в американском конгрессе.

По информации издания, на закрытом брифинге председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и директор Национальной разведки Эврил Хейнс сообщили, что обычно эти учения проводятся Россией в октябре, однако сейчас они перенесены на начало года.

Как утверждает автор статьи, такое решение Кремля якобы должно стать сигналом для НАТО не вмешиваться в ситуацию с Украиной. Также указывается, что в арсенале России имеется более 4 тысяч ядерных боеголовок.

"Это стало бы невероятно провокационным и зловещим посланием, если бы они (российские власти. – Прим. ред.) сделали это одновременно с вторжением на Украину", – говорится в публикации.

Ранее Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у РФ плане по присоединению Украины к Союзному государству. Издание утверждает, что вторжение намечено на февраль или март, а в случае успешной военной фазы Москва приступит к созданию марионеточного пророссийского правительства.

Данную публикацию прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что этой статьей немецкий таблоид перешел все границы морали и этики.