Канцлер ФРГ не стал раскрывать детали возможных мер против России из-за Украины

Фото: depositphotos/selensergen

Германия и ее союзники в случае эскалации ситуации на Украине намерены принять меры в отношении России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете The Washington Post.

Так он ответил на вопрос, прекратит ли Берлин процесс запуска газопровода "Северный поток – 2", если между Киевом и Москвой произойдет вооруженный конфликт.

"И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы. Также мы договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой", – сказал Шольц.

При этом он заявил, что не будет вдаваться в подробности относительно обсуждаемых возможных ограничений против России, добавив, что ответ Запада будет единым и решительным.

Ранее в интервью телеканалу ARD Шольц заявил, что ФРГ обсуждает с ЕС и США масштабные и жесткие санкции против Москвы. При этом он подчеркнул, что все усилия Германии и союзников устремлены на то, чтобы в санкциях не было необходимости.