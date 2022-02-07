Канцлер ФРГ не стал раскрывать детали возможных мер против России из-за Украины

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Германия и ее союзники в случае эскалации ситуации на Украине намерены принять меры в отношении России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете The Washington Post.
Так он ответил на вопрос, прекратит ли Берлин процесс запуска газопровода "Северный поток – 2", если между Киевом и Москвой произойдет вооруженный конфликт.
"И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы. Также мы договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой", – сказал Шольц.
При этом он заявил, что не будет вдаваться в подробности относительно обсуждаемых возможных ограничений против России, добавив, что ответ Запада будет единым и решительным.
Ранее в интервью телеканалу ARD Шольц заявил, что ФРГ обсуждает с ЕС и США масштабные и жесткие санкции против Москвы. При этом он подчеркнул, что все усилия Германии и союзников устремлены на то, чтобы в санкциях не было необходимости.
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