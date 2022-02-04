Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

Фото: ТАСС/DPA/Monika Skolimowska
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы диалога с Россией и урегулирования напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
"Они договорились продолжать совместную работу и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы вступить в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России на Украину", – заявили в канцелярии британского премьера.
Лидеры Великобритании и ФРГ в беседе между собой указали на важность "четкого и последовательного" послания для России на случай возможной военной агрессии.
Вместе с тем Джонсон и Шольц намерены использовать все доступные дипломатические каналы и способы диалога с РФ, чтобы положить конец существующей на данный момент международной напряженности.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетил Киев для переговоров с Владимиром Зеленским по ситуации вокруг Украины. Зеленский позже сообщил, что стороны обсудили вопросы сдерживания России.
В тот же день британский премьер провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский лидер в беседе указал на то, что украинские власти саботируют минские договоренности.
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