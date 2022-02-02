Путин провел телефонный разговор с Борисом Джонсоном

Фото: ТАСС/Михаил Метцель/POOL

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Президент России также обратил внимание на то, что украинские власти саботируют минские договоренности.

Владимир Путин отметил, что страны НАТО не готовы реагировать на озвученные Россией озабоченности, причем политика "открытых дверей" Альянса противоречит принципу неделимости безопасности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне посетил Киев для переговоров с Владимиром Зеленским по ситуации вокруг Украины. Зеленский позже сообщил, что стороны обсудили вопросы сдерживания России.