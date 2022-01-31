Небензя заявил о планах Запада рассорить Россию и Украину

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Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада планируют рассорить Россию и Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

"...если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества", – отметил Небензя.

По мнению дипломата, попытки помешать братскому сосуществованию двух государств обусловлены стремлением ослабить Москву.

Ранее Совет безопасности ООН провел процедурное голосование за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Запрос на такую встречу ранее подали США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 31 января, призвал США и их европейских союзников отказаться от политики, направленной на нагнетание напряженности вокруг Украины. Он отметил, что информационная истерика вызывает панику среди украинцев.