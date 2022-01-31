Песков призвал США отказаться от линии по нагнетанию напряженности вокруг Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал США и их европейских союзников отказаться от политики, направленной на нагнетание напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что подогреваемая Вашингтоном истерика вызывает панику среди украинцев. По словам Пескова, данная информационная кампания США имеет чрезвычайно пагубные последствия.

"Мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников США на Европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную и взвешенную позицию", – сказал Песков.

Он отметил, что российские власти не могут диктовать СМИ, как именно следует освещать ситуацию вокруг Украины, однако настоятельно призывают граждан не воспринимать всерьез распространяемую провокационную информацию.

"К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что власти Украины нарушают условия отвода тяжелых вооружений на юго-востоке страны. Как отметил дипломат, подобные действия вызывают недоверие у представителей ДНР и ЛНР.