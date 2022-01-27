Грызлов сообщил, что Украина нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе

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Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов утверждает, что власти Украины нарушают условия отвода тяжелых вооружений на юго-востоке страны. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил Грызлов, подобные действия вызывают недоверие у властей ДНР и ЛНР.

"Представители Донецка и Луганска привели факты нарушения Украиной договоренностей об усилении перемирия и отвода тяжелых вооружений", – подтвердил полпред.

Грызлов подчеркнул, что безопасность на линии соприкосновения может быть достигнута при условии соблюдения Украиной обязательств в соответствии с Минскими соглашениями. Кроме того, Киеву необходимо соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Накануне в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры "нормандской четверки". В них приняли участие советники лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Встреча продлилась почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию представлял руководитель администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как заявил после переговоров Дмитрий Козак, разговор оказался непростым, но откровенным. При этом стороны договорились о безусловном перемирии на юго-востоке Украины.