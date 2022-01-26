Козак оценил переговоры на встрече "нормандской четверки" в Париже

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прокомментировал встречу "нормандской четверки", прошедшую в среду, 26 января. Об этом пишет ТАСС.

Переговоры прошли в Елисейском дворце в Париже. В них приняли участие советники лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Встреча продлилась почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию представлял Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как заявил Козак, разговор оказался непростым, но откровенным.

"Первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений", – подчеркнул он.

Замглавы администрации президента отметил, что стороны договорились о безусловном перемирии на юго-востоке Украины.

"Соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться", – сообщил Козак.

Он добавил, что представители стран условились провести дополнительные переговоры "нормандской четверки" через две недели в Берлине.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В этой связи партия "Единая Россия" обратилась к руководству РФ с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Республикам предлагается поставить военную продукцию.