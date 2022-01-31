Все фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР

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Все фракции Госдумы выступили за поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов РИА Новости.

По его словам, на прошлой неделе депутаты от его партии представили проект обращения к главе государства с просьбой признать независимость донбасских республик, провести переговоры по созданию правовой основы межгосударственных отношений с ними, а также оказать им помощь.

Документ могут рассмотреть 14 февраля. На днях прошли межфракционные консультации. Зюганов выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка не помешает рассмотреть проект.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что власти Украины нарушают условия отвода тяжелых вооружений на юго-востоке страны. Как отметил дипломат, подобные действия вызывают недоверие у представителей ДНР и ЛНР.

До этого замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.

На этом фоне партия "Единая Россия" обратилась к руководству РФ с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Республикам предлагается поставить военную продукцию.