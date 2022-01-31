Песков назвал возможные санкции Лондона неприкрытой атакой на бизнес РФ

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприкрытой атакой на бизнес возможный пакет новых санкций Великобритании против России.
"Здесь, я думаю, надо называть все своими именами. Санкции – это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета безопасности ООН", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Представитель Кремля добавил, что заявления об ограничениях российских компаний звучат тревожно и говорят о непредсказуемости Великобритании. По словам Пескова, подобные заявления усиливают напряженность в Европе.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новые санкции будут введены против лиц, напрямую вовлеченных в деятельность по дестабилизации ситуации на Украине. Она отмечала, что ограничения будут обнародованы на наступившей неделе.
По данным газеты Times, новый пакет санкций Великобритании может коснуться активов энергетических компаний из России. В частности, рестрикции включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.
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