Захарова дала совет главе МИД Британии после ее слов о российских олигархах

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на реплику министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о конфискации имущества у проживающих в Лондоне российских олигархов, сообщает РИА Новости.

Накануне Трасс сообщила, что такая возможность допускается в рамках ужесточения санкционного режима против Москвы в случае эскалации вокруг Украины.

"Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака "За взаимодействие". Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать", – отметила Захарова.

Ранее слова Трасс прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, введение Великобританией новых антироссийских санкций вполне соответствует политике Лондона, который сосредоточился на борьбе с Россией после выхода из Европейского союза.

Сенатор отметил, что Великобритания активно поддерживает антироссийские санкции США, вводит собственные ограничительные меры, а также осуществляет поставки оружия на Украину. По словам Цекова, такие действия четко характеризуют политику британских властей.

Он подчеркнул, что введение таких санкций станет для Великобритании пересечением символической черты ненависти к России. Он добавил, что относится к такому самопозиционированию властей Великобритании с иронией, поскольку оно ярко свидетельствует о нездоровом состоянии британского общества.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщала, что новые санкции будут введены против лиц, напрямую вовлеченных в деятельность по дестабилизации ситуации на Украине. Она отмечала, что ограничения будут обнародованы на наступившей неделе.

По данным газеты Times, новый пакет санкций Великобритании может коснуться активов энергетических компаний из России. В частности, рестрикции включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. Ограничения будут распространяться на физические и юридические лица, стратегически значимые для российских властей.