Нуланд посчитала бессмысленным введение превентивных санкций против России

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Власти США не видят смысла вводить превентивные санкции против России до вторжения на Украину. Об этом сообщила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд в эфире CBS.

Дипломат объяснила, что в данный момент администрация президента ведет активные переговоры с Конгрессом по вопросу возможного введения новых санкций.

"Сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что именно мы собираемся делать", – подчеркнула Нуланд.

Замгоссекретаря указала, что санкции включают в себя меры по экспортному контролю и ограничения против российских элит.

"Но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным", – сказала Нуланд.

Она пообещала, что новые санкции нанесут по России мощный удар.

Ранее Нуланд рассказала, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.

Вторжение РФ вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым еще не было, продолжила Нуланд. В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае страна фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.

Позже в российском МИД назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. В ведомстве подчеркнули, что Россия не собирается ни на кого нападать.