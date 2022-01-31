Санкции Великобритании могут коснуться активов энергетических компаний РФ – СМИ

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Новый пакет санкций Великобритании против России может коснуться активов энергетических компаний из РФ. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на источники в британском правительстве.

СМИ утверждает, что новые санкции будут представлены в понедельник, 31 января.

Сообщается, что рестрикции включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. Ограничения будут распространяться на физические и юридические лица, стратегически значимые для российских властей.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщала, что новые санкции будут введены против лиц, напрямую вовлеченных в деятельность по дестабилизации ситуации на Украине. Она отмечала, что ограничения будут обнародованы на наступившей неделе.

До этого издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники, сообщало, что Евросоюз и Великобритания занимаются подготовкой санкций, которые возможно будет задействовать против новых газовых проектов России.