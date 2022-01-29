Еврокомиссия готовит ответ на возможные контрсанкции России против ЕС

Фото: depositphotos/ginasanders

Еврокомиссия занимается подготовкой ответа на возможные санкции России против ЕС. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕК, пишет РИА Новости.

По словам спикера, Еврокомиссии следует внимательно следить за рынком энергетики.

"Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям", – сказал чиновник.

Представитель ЕК подчеркнул, что в комиссии допускают перебои в поставках российского газа. По этой причине специалисты проводят переговоры с другими партнерами.

"Мы продолжим контакты с партнерами и поставщиками Европы по дополнительным действиям, чтобы обеспечить различные маршруты поставок, особенно в случае возможных перебоев при геополитической эскалации", – заключил чиновник.

Ранее новые санкции США против России в случае вторжения на Украину затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом. В частности, ограничения могут коснуться банка ВТБ.

До этого сообщалось, что в США рассматривают несколько проектов санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Один из них был внесен в Сенат в начале января. Представленный Демократической партией проект предполагает введение ограничительных мер в отношении высших должностных лиц РФ, в том числе президента, глав МИД и Минобороны, а также ряда российских финансовых организаций.