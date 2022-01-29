Еврокомиссия готовит ответ на возможные контрсанкции России против ЕС

01:12
Фото: depositphotos/ginasanders
Еврокомиссия занимается подготовкой ответа на возможные санкции России против ЕС. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕК, пишет РИА Новости.
По словам спикера, Еврокомиссии следует внимательно следить за рынком энергетики.
"Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям", – сказал чиновник.
Представитель ЕК подчеркнул, что в комиссии допускают перебои в поставках российского газа. По этой причине специалисты проводят переговоры с другими партнерами.
"Мы продолжим контакты с партнерами и поставщиками Европы по дополнительным действиям, чтобы обеспечить различные маршруты поставок, особенно в случае возможных перебоев при геополитической эскалации", – заключил чиновник.
Ранее новые санкции США против России в случае вторжения на Украину затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом. В частности, ограничения могут коснуться банка ВТБ.
До этого сообщалось, что в США рассматривают несколько проектов санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Один из них был внесен в Сенат в начале января. Представленный Демократической партией проект предполагает введение ограничительных мер в отношении высших должностных лиц РФ, в том числе президента, глав МИД и Минобороны, а также ряда российских финансовых организаций.
Байден пригрозил России экономической катастрофой в случае нападения на Украину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: