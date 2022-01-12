Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

21:10

Сенаторы в США представили санкции против РФ на случай обострения ситуации на Украине

политика

Фото: AP Photo/Al Drago/Pool via AP

В США группа сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса.

Авторами документа выступили 25 парламентариев во главе с председателем комитета по международным делам Сената Робертом Менендесом. В сообщении комитета говорится, что законопроект призван оказать разрушительное действие на экономику России при обострении ситуации вокруг Украины.

Согласно документу, санкционные меры коснутся высших должностных лиц РФ, в частности, президента, премьер-министра, министров обороны и иностранных дел, начальника Генерального штаба, а также командующих вооруженных сил страны. Помимо этого, предусмотрены ограничительные меры в отношении деятельности ряда российских финансовых организаций, в числе которых "Сбербанк", "ВТБ" и "Газпромбанк".

Другим пунктом предлагаются санкции в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT).

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США рассматривают варианты ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, если та совершит нападение на Украину. Речь идет в том числе о микроэлектронике, изготовленной с применением американских технологий или ПО.

США могут ввести ограничения на обмен рубля

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать