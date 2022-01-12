Сенаторы в США представили санкции против РФ на случай обострения ситуации на Украине

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В США группа сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса.
Авторами документа выступили 25 парламентариев во главе с председателем комитета по международным делам Сената Робертом Менендесом. В сообщении комитета говорится, что законопроект призван оказать разрушительное действие на экономику России при обострении ситуации вокруг Украины.
Согласно документу, санкционные меры коснутся высших должностных лиц РФ, в частности, президента, премьер-министра, министров обороны и иностранных дел, начальника Генерального штаба, а также командующих вооруженных сил страны. Помимо этого, предусмотрены ограничительные меры в отношении деятельности ряда российских финансовых организаций, в числе которых "Сбербанк", "ВТБ" и "Газпромбанк".
Другим пунктом предлагаются санкции в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT).
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США рассматривают варианты ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, если та совершит нападение на Украину. Речь идет в том числе о микроэлектронике, изготовленной с применением американских технологий или ПО.
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