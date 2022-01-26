США предупредили Белоруссию из-за ситуации вокруг Украины

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Белоруссию ждут последствия в случае, если страна разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину. Такую позицию высказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, пишет РИА Новости.

"Белоруссия столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров", – подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что в случае подобного развития событий НАТО может начать наращивать военные силы в странах на границе с Белоруссией.

Ранее Байден предупредил о последствиях для мира в случае вторжения России на Украину. Президент США выразил мнение, что данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Кроме того, Байден допустил введение персональных санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина в случае подобного развития событий.

До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране. Он попросил всех быть спокойными, поскольку никаких поводов для паники нет.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США пока не отмечают деэскалации ситуации со стороны России на границе с Украиной. Как считают американские власти, военное присутствие РФ в регионе лишь возрастает.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти США намерены своими действиями морально изничтожить Украину. Она также высказала позицию, что Вашингтон гнет свою линию на фоне попыток властей Киева снизить напряженность.