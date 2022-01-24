Секретарь СНБО Украины призвал снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ", – отметил он.

Данилов попросил всех быть спокойными, поскольку никаких поводов для паники нет.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал возможность отправки американских войск в Прибалтику и Восточную Европу из-за ситуации на Украине. Он отметил, что американская сторона всегда действовала с позиции силы. Однако в случае реальности таких провокационных действий они нанесут ущерб глобальной безопасности, а также двусторонним отношениям с Россией.