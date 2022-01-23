Байден обсудил с командой по нацбезопасности "агрессивные" действия РФ и помощь Украине

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Фото: depositphotos/izanbar
Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил ситуацию на Украине со своей командой по нацбезопасности. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.
"Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины", – говорится в заявлении.
Отмечается, что президенту США доложили о текущем состоянии якобы проводимых Россией военных операций на границе с Украиной, а также рассказали о прилагаемых Вашингтоном дипломатических усилиях по деэскалации.
"Президент Байден вновь заявил, что в случае, если Россия совершит дальнейшее вторжение на Украину, Соединенные Штаты обеспечат быстрые и жесткие последствия для России вместе с нашими союзниками и партнерами", – отмечается в документе.
Уточняется, что лично на встрече присутствовали помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти. Все остальные участники подключались к беседе по видеосвязи.
Помимо экономических мер против России в случае эскалации вокруг Украины Вашингтон рассматривает и военные, заявила ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она напомнила, что Соединенные Штаты работают с Украиной с 2014 года. За это время, по ее словам, Киеву было предоставлено почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку военных. Также она заявила, что США оказывают Украине и консультационную поддержку.
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