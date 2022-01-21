Байден назвал глупым вопрос журналистки Fox News о его подходах к Путину

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Президент Соединенных Штатов назвал глупым вопрос журналистки телеканала Fox News о его взаимодействии с российским коллегой Владимиром Путиным, передает пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что после одного из публичных мероприятий, когда Байден уже покидал зал, репортер спросила: "Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?"

"До чего же глупый вопрос", – ответил Байден.

При этом не указывается, к какому именно информационному сюжету относился данный вопрос.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон расценит любое пересечение российскими военными границы Украины как вторжение. Он также напомнил, что в этом случае последует серьезный экономический ответ.

По словам американского лидера, РФ применяет и другие меры, которые не включают военные тактики. Байден также заявил, что США должны быть готовы отреагировать на исходящие от РФ вызовы.