Байден рассказал, какие действия России США расценит как вторжение на Украину

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США расценят любое пересечение российскими военными границы Украины как вторжение. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Он также напомнил, что в этом случае последует серьезный экономический ответ. По его словам, РФ применяет и другие меры, которые не включают военные тактики.
"Так называемые атаки из "серых зон" – действия, когда российские солдаты не носят форму", – цитирует Байдена РИА Новости.
Американский лидер отметил, что США должны быть готовы отреагировать на исходящие от России вызовы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Запада о том, что Россия якобы готовит вторжение, являются прикрытием для подготовки своих провокаций. Она подчеркнула, что опасения РФ подтверждают реальные провокационные действия со стороны западных стран. По ее словам, уже несколько дней на Украину поступает оружие от Британии. Вооружения отправляют военно-транспортными самолетами британских ВВС.
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