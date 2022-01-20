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Политика

19:06

Зеленский ответил на слова Байдена об угрозе вторжения РФ на Украину

политика

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова американского лидера Джо Байдена об угрозе вторжения России на территорию Украины. Свое мнение он высказал в аккаунте в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что не бывает незначительных агрессий и маленьких народов.

"Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы", – написал Зеленский.

Ранее Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой. По словам американского лидера, Москва еще никогда не видела санкций, подобных тем, которые готовят в Белом доме. В частности, заявил он, в случае эскалации российские банки не смогут проводить операции с долларами.

Он также считает, что в ситуации с Украиной президент России "проверяет" Запад и не хочет полномасштабной войны. Помимо этого, Байден заявил, что уверен в единстве НАТО в ситуации вокруг Украины, однако назвал маловероятным вступление Киева в Североатлантический альянс в ближайшей перспективе.

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