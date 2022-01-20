Зеленский ответил на слова Байдена об угрозе вторжения РФ на Украину

Фото: depositphotos/palinchak
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова американского лидера Джо Байдена об угрозе вторжения России на территорию Украины. Свое мнение он высказал в аккаунте в Twitter.
Зеленский подчеркнул, что не бывает незначительных агрессий и маленьких народов.
"Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы", – написал Зеленский.
Ранее Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой. По словам американского лидера, Москва еще никогда не видела санкций, подобных тем, которые готовят в Белом доме. В частности, заявил он, в случае эскалации российские банки не смогут проводить операции с долларами.
Он также считает, что в ситуации с Украиной президент России "проверяет" Запад и не хочет полномасштабной войны. Помимо этого, Байден заявил, что уверен в единстве НАТО в ситуации вокруг Украины, однако назвал маловероятным вступление Киева в Североатлантический альянс в ближайшей перспективе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: