Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой

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Фото: AP Photo/Susan Walsh
Вторжение на Украину станет для России катастрофой, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на пресс-конференции в среду, 19 января. Об этом сообщает ТАСС.
"Если они (Россия. – Прим. ред.) совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России", – заявил он.
По словам американского лидера, Москва еще никогда не видела санкций, подобных тем, которые готовят в Белом доме. В частности, заявил он, в случае эскалации российские банки не смогут проводить операции с долларами.
Он также считает, что в ситуации с Украиной президент России "проверяет" Запад и не хочет полномасштабной войны.
Помимо этого, Байден заявил, что уверен в единстве НАТО в ситуации вокруг Украины, однако назвал маловероятным вступление Киева в Североатлантический альянс в ближайшей перспективе.
Ранее сообщалось, что Белый дом призвал американских производителей электронных чипов быть готовыми к возможным ограничениям на экспорт в Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Отмечалось, что речь также может идти и об ограничении доступа к глобальному рынку электроники.
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